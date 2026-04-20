老後の孤独はスマホで変わる？「やることがない」を埋める、お金をかけない「つながり作り」
定年後、ふと気付くと「今日は誰ともしゃべっていない」「カレンダーが真っ白だ」と、自身の孤独を感じることはありませんか。物価高のニュースを見れば「お金がないから新しい趣味なんて……」と、つい家の中に閉じこもりがち。でも、その「孤独」や「退屈」は、実は自分をアップデートする絶好のチャンスかもしれません。
その第一歩としておすすめしたいのが、自治体などが開催している「スマホ研修」への参加です。今回は、お金をかけずに「心地よい交流」を実現する、新しいシニアの嗜みをお届けします。
というのも、今や多くの自治体では、地域ごとに多様なスマホ講習会が開催されており、お金をかけずに新しいスキルを身につけることができるからです。
例えば、デジタル庁のホームページには「地域で開催される講座等の情報」が数多く掲載されています。
参照：地域で開催される講座等の情報｜デジタル庁
こうした研修では、以下のような内容を体系的に学ぶことができます。
・基本の操作：電源の入れ方、文字入力、カメラの使い方
・コミュニケーション：LINEの活用法、ビデオ通話のやり方
・行政サービスの利用：マイナポータルの使い方、オンラインでの施設予約
・暮らしの利便性：地図アプリでの経路検索、防災情報の受け取り方
「高齢者向け」と銘打ったものから、世代を問わず「初心者」を対象にしたものまで、それぞれのレベルに応じた学びの場が準備されています。デジタル庁に掲載されている以外にも、地域のスマホ講座が開催されています。お住まいの地域の自治体で開催されていないか、以下の方法でも探してみるとよいでしょう。
【お住まいの地域での探し方】
・自治体の窓口：市役所や町役場の「高齢福祉課」や「広報」のほか、「デジタル政策課」などの窓口もチェックしてみましょう。
・インターネット検索：「スマホ教室 地域（お住まいの市区町村名）」などで検索してみてください。
「あそこの角の花が見頃ですよ」「あの魚屋さんの照り焼きがおいしかった」「地元の野菜が安く売られている」「気になるパン屋さんを発見した」など。
自分の足で歩き、自分の目で見つけた「生きた知恵」を、スマホを通じて身近な人と共有してみる。そんな些細な情報交換は、会話のきっかけを作るすてきな潤滑油になります。
「今度一緒に行ってみましょうか」「それはどこのお店？」といったやりとりが生まれることで、地域の中で「ちょっと物知りな、頼られる存在」になれるかもしれません。背伸びをせず、身近な人との心地よい距離感でつながっている実感が、自立した暮らしを支える確かな土台となります。
自分なりの視点を持ち、見つけた「いいこと」を身近な人へゆるやかに還元していく。そんなふうに軽やかに自立した姿は、周りの人たちにとっても「あんなふうに楽しく年を重ねたい」という、希望になるはずです。
お金をかけずとも、知恵と道具を使いこなせば、世界はどこまでも広がります。
かつては恐れていた「孤独」や、持て余していた「退屈」。でも、それらは全て、新しい自分に気付き、日々に彩りを添えるための「きっかけ」にすぎなかったと思えるようになるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
その第一歩としておすすめしたいのが、自治体などが開催している「スマホ研修」への参加です。今回は、お金をかけずに「心地よい交流」を実現する、新しいシニアの嗜みをお届けします。
自治体の「スマホ研修」を、大人の習い事にする「スマホは難しくて……」と敬遠したくなる気持ちは、いったん横に置いておきましょう。
というのも、今や多くの自治体では、地域ごとに多様なスマホ講習会が開催されており、お金をかけずに新しいスキルを身につけることができるからです。
例えば、デジタル庁のホームページには「地域で開催される講座等の情報」が数多く掲載されています。
参照：地域で開催される講座等の情報｜デジタル庁
こうした研修では、以下のような内容を体系的に学ぶことができます。
・基本の操作：電源の入れ方、文字入力、カメラの使い方
・コミュニケーション：LINEの活用法、ビデオ通話のやり方
・行政サービスの利用：マイナポータルの使い方、オンラインでの施設予約
・暮らしの利便性：地図アプリでの経路検索、防災情報の受け取り方
「高齢者向け」と銘打ったものから、世代を問わず「初心者」を対象にしたものまで、それぞれのレベルに応じた学びの場が準備されています。デジタル庁に掲載されている以外にも、地域のスマホ講座が開催されています。お住まいの地域の自治体で開催されていないか、以下の方法でも探してみるとよいでしょう。
【お住まいの地域での探し方】
・自治体の窓口：市役所や町役場の「高齢福祉課」や「広報」のほか、「デジタル政策課」などの窓口もチェックしてみましょう。
・インターネット検索：「スマホ教室 地域（お住まいの市区町村名）」などで検索してみてください。
「歩く特派員」として、地域の魅力を再発見するスマホを使いこなせるようになると、今度は「自称・地域の特派員」になってみるのも面白いかもしれません。といっても、広く世界に発信するのではなく、まずはスマホ教室の仲間や家族といった、気心の知れた身近な人たちのグループLINEで共有することから始めてみましょう。
「あそこの角の花が見頃ですよ」「あの魚屋さんの照り焼きがおいしかった」「地元の野菜が安く売られている」「気になるパン屋さんを発見した」など。
自分の足で歩き、自分の目で見つけた「生きた知恵」を、スマホを通じて身近な人と共有してみる。そんな些細な情報交換は、会話のきっかけを作るすてきな潤滑油になります。
「今度一緒に行ってみましょうか」「それはどこのお店？」といったやりとりが生まれることで、地域の中で「ちょっと物知りな、頼られる存在」になれるかもしれません。背伸びをせず、身近な人との心地よい距離感でつながっている実感が、自立した暮らしを支える確かな土台となります。
「あんなふうに年を重ねたい」という希望になろうスマホを片手に、新しいつながりや発見を探しに出掛ける。新たなスキルを身につけることは、眠っていた好奇心を呼び覚まし、日々の楽しみを見つける最強の着火剤になります。
自分なりの視点を持ち、見つけた「いいこと」を身近な人へゆるやかに還元していく。そんなふうに軽やかに自立した姿は、周りの人たちにとっても「あんなふうに楽しく年を重ねたい」という、希望になるはずです。
お金をかけずとも、知恵と道具を使いこなせば、世界はどこまでも広がります。
かつては恐れていた「孤独」や、持て余していた「退屈」。でも、それらは全て、新しい自分に気付き、日々に彩りを添えるための「きっかけ」にすぎなかったと思えるようになるでしょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)