この春の大本命♡ ガーリーにもカジュアルにもハマる【ミニスカート】着回し術4選

可愛げも今っぽさも欲しいなら、ミニスカートはやっぱり見逃せない！そこで今回は、テイストを変えながら楽しめる「ミニスカート」の着回しコーデをご紹介します。きれいめにもカジュアルにも振れるから、毎日のおしゃれがもっと楽しくなるはず。お気に入りの着こなしを探してみて♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ミニスカート 可愛くなりすぎない、シンプルで洗練されたデザイン。オトナな雰囲気に。 ミニスカート 14,300円／MERCURYDUO ルミネエスト新宿店

Cordinate お仕事モードなジャケットコーデ 通勤シーンにもなじむ、しゃれ感たっぷりな着こなしに。 ミニスカートは着回し。カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）チェックジャケット 24,900円／MANGO キャミソール 4,950円／COCO DEAL（ココ ディール）スカーフ 17,000円／KUME タイツ 770円／靴下屋（Tabio）バッグとスカーフのセット 10,890円／RANDA 着回し1POINT♡ スカーフはネクタイ風でオフィスに◎ 顔まわりの印象を華やかにしてくれるスカーフをオフィスにつけていくなら、細めにたたんでネクタイ風に！カチッとした印象を作りつつ、こなれた雰囲気をメイクできるよ♡

Cordinate 知的見えするメガネで洒落感をひと盛り♡ カラーコーデにメガネを添えるだけで、ぐっと大人っぽい印象に。 ミニスカートは着回し。カーディガン（カーディガンとキャミソールのセット）12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド キャミソール 4,950円／COCO DEAL（ココ ディール）メガネ 25,300円／Polo Ralph Lauren（ルックスオティカジャパン）ネックレス 1,980円／GOLDY バッグとスカーフのセット 10,890円、ローファー 9,900円／ともにRANDA タイツ 1,100円／靴下屋（Tabio）

Cordinate ブルーシャツでつくる爽やかカジュアル♡ 清涼感のある配色でまとめれば、ミニスカートも軽やかに着こなせる。 ミニスカートは着回し。ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO バッグ 8,998円／SLY（バロックジャパンリミテッド）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）スニーカー 17,600円／プラスダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Cordinate 肩がけシャツでこなれるラフガール♡ 力の抜けた着こなしで、ミニの可愛さを今っぽく更新。 ミニスカートは着回し。キャミソール（カーディガンとキャミソールのセット）12,100円／rienda（バロックジャパンリミテッド）ブルーシャツ 3,990円／UNIQLO ソックス 990円／靴下屋（Tabio） 撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海