この春の大本命♡ ガーリーにもカジュアルにもハマる【ミニスカート】着回し術4選
この春の大本命♡ ガーリーにもカジュアルにもハマる【ミニスカート】着回し術4選
可愛げも今っぽさも欲しいなら、ミニスカートはやっぱり見逃せない！そこで今回は、テイストを変えながら楽しめる「ミニスカート」の着回しコーデをご紹介します。きれいめにもカジュアルにも振れるから、毎日のおしゃれがもっと楽しくなるはず。お気に入りの着こなしを探してみて♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ミニスカート
可愛くなりすぎない、シンプルで洗練されたデザイン。オトナな雰囲気に。
Cordinate お仕事モードなジャケットコーデ
通勤シーンにもなじむ、しゃれ感たっぷりな着こなしに。
着回し1POINT♡
スカーフはネクタイ風でオフィスに◎
顔まわりの印象を華やかにしてくれるスカーフをオフィスにつけていくなら、細めにたたんでネクタイ風に！カチッとした印象を作りつつ、こなれた雰囲気をメイクできるよ♡
Cordinate 知的見えするメガネで洒落感をひと盛り♡
カラーコーデにメガネを添えるだけで、ぐっと大人っぽい印象に。
Cordinate ブルーシャツでつくる爽やかカジュアル♡
清涼感のある配色でまとめれば、ミニスカートも軽やかに着こなせる。
Cordinate 肩がけシャツでこなれるラフガール♡
力の抜けた着こなしで、ミニの可愛さを今っぽく更新。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／中川紅葉（本誌専属）
中川紅葉
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
あわせて読みたい💖春っぽさ全開♡ 着回し力抜群な【カーディガンとキャミソールのセット】コーデ5選
外部サイト