R-1王者・浅越ゴエ、史上6人目の快挙達成 『座王』出場者全員倒し100勝達成「漫画みたいなことが…」
カンテレ『千原ジュニアの座王』（※毎週金曜 深夜0：45〜1：15 ※関西ローカル）の17日放送回でお笑いグループ「ザ・プラン9」の浅越ゴエが快挙を達成した。
【番組カット】強者ぞろい！17日放送『千原ジュニアの座王』出場者
今回出場したのは、浅越のほか、ミサイルマン・岩部彰、フルーツポンチ・村上健志、黒帯・大西進、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ダブルヒガシ・大東翔生、真輝志、cacao・浦田スターク、例えば炎（タキノ ルイ、田上）と強者ぞろい。
浅越はそんな出場者全員を倒す完全試合を果たし、自身10度目の座王にして悲願の100勝を達成した。笑い飯 西田、Ｒ藤本、ロングコートダディ 堂前、モンスターエンジン 西森、セルライトスパ 大須賀に続き、『座王』史上6人目の快挙となった。MCの千原ジュニアも思わず「台本でも書かれへん展開」と漏らしていた。
快挙を達成した浅越は「全勝優勝だったので漫画みたいなことが目の前で起きて驚きですが、達成感がすごいです！」と喜び。「『R-1グランプリ2003』を優勝した頃からずっと浅越ゴエを応援し続けていた方、ファンをやめなかった方にお伝えしたいです！」と、長年支えてくれたファンへの深い感謝の言葉を口にした。
なお、TVerで24日深夜0時45分まで見逃し配信中。
【番組カット】強者ぞろい！17日放送『千原ジュニアの座王』出場者
今回出場したのは、浅越のほか、ミサイルマン・岩部彰、フルーツポンチ・村上健志、黒帯・大西進、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ダブルヒガシ・大東翔生、真輝志、cacao・浦田スターク、例えば炎（タキノ ルイ、田上）と強者ぞろい。
快挙を達成した浅越は「全勝優勝だったので漫画みたいなことが目の前で起きて驚きですが、達成感がすごいです！」と喜び。「『R-1グランプリ2003』を優勝した頃からずっと浅越ゴエを応援し続けていた方、ファンをやめなかった方にお伝えしたいです！」と、長年支えてくれたファンへの深い感謝の言葉を口にした。
なお、TVerで24日深夜0時45分まで見逃し配信中。