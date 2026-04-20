＜38歳ってオバサンなの？＞抗う？受け入れる？正反対の価値観「自分に合うのは…」【第3話まんが】
私はサリ、38歳です。夫・エイタ（40歳）と小学4年生の娘・エナ（10歳）、息子・レン（2歳）との4人暮らし。ある日、私はエナの友達から「オバサン」と呼ばれてショックを受けました。確かに容姿は老けていきますが、まだまだ自分は若いと思いたいのです。実家でその気持ちを母（74歳）や姉（48歳）に打ち明けると、「歳を重ねたからこその魅力もある」と言われました。そんななか、私には3年ぶりに学生時代の友人と会う機会があり……？
ルナと最後に会ったのはレンを出産する前のことです。むしろ若返っているように見えて驚きました。美容体験談に興味津々の私が次々と質問すると、ルナはどんな施術があるのか、どんなメイクがいいのか詳しく教えてくれました。
ルナからは美を熱心に追求している様子が伝わりました。ただミサトに言わせれば、ルナはちょっと「のめり込みすぎている」そうです。若い子に流行っているメイクも、「若く見える」んじゃなくて、「若作り」に感じてしまうのだとか……。
ルナはきっとたくさん努力してお金もつぎ込んだのでしょう。
会わなかった3年ほどの間にむしろ若返ったように見えました。
私が質問するとまるで美容のプロみたいに、キレイに見える施術やメイクをアドバイスしてくれました。
一方でミサトは「美容にかけるお金があるなら、家族で楽しむために使いたい」という考え方でした。
見た目で評価されなくなり、ありのままでいられる今が気楽なのだそうです。
私はまだ2人のように、自分の軸がしっかり定まっていません。
正反対の価値観に触れた私は、どちらが自分に合う生き方なのかを考えていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
ルナと最後に会ったのはレンを出産する前のことです。むしろ若返っているように見えて驚きました。美容体験談に興味津々の私が次々と質問すると、ルナはどんな施術があるのか、どんなメイクがいいのか詳しく教えてくれました。
ルナからは美を熱心に追求している様子が伝わりました。ただミサトに言わせれば、ルナはちょっと「のめり込みすぎている」そうです。若い子に流行っているメイクも、「若く見える」んじゃなくて、「若作り」に感じてしまうのだとか……。
ルナはきっとたくさん努力してお金もつぎ込んだのでしょう。
会わなかった3年ほどの間にむしろ若返ったように見えました。
私が質問するとまるで美容のプロみたいに、キレイに見える施術やメイクをアドバイスしてくれました。
一方でミサトは「美容にかけるお金があるなら、家族で楽しむために使いたい」という考え方でした。
見た目で評価されなくなり、ありのままでいられる今が気楽なのだそうです。
私はまだ2人のように、自分の軸がしっかり定まっていません。
正反対の価値観に触れた私は、どちらが自分に合う生き方なのかを考えていたのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子