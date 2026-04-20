「コミックライドivy vol.39」、配信開始！新連載『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに』スタート
マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライドivy (アイビー) vol.39」を2026年4月20日に発行。『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに 〜騎士様からの一途な求婚お断り〜』(漫画：雫森あゆこ、原作：編乃肌)が連載開始となり、「まんが王国」で、1話・2話の先行配信がスタートした。
■『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに 〜騎士様からの一途な求婚お断り〜』
漫画：雫森あゆこ、原作：編乃肌
グランディア王国の宵闇の森に住む呪われた『毒バラの魔女』。
国中の人々に忌み嫌われる彼女は、醜く歪んだ顔をローブで隠し悠々自適な独りの生活を送っていた。
そんなある日、魔物の討伐で瀕死の重傷を負った騎士見習いの青年が倒れているのを発見してしまい、仕方なく家で看病をすることに。
「今日からよろしく、魔女さん」
魔女の看病の甲斐あって目を覚ました青年、ハイル・ブランディールは、
彼女が毒バラの魔女だと知ったうえで、しばらく一緒に暮らしたいと提案してきて──？
一途な騎士見習いと呪われた引きこもり魔女の焦れキュンロマンティックラブ！
■『毒バラの魔女は静かに暮らしたいのに 〜騎士様からの一途な求婚お断り〜』
グランディア王国の宵闇の森に住む呪われた『毒バラの魔女』。
国中の人々に忌み嫌われる彼女は、醜く歪んだ顔をローブで隠し悠々自適な独りの生活を送っていた。
そんなある日、魔物の討伐で瀕死の重傷を負った騎士見習いの青年が倒れているのを発見してしまい、仕方なく家で看病をすることに。
「今日からよろしく、魔女さん」
魔女の看病の甲斐あって目を覚ました青年、ハイル・ブランディールは、
彼女が毒バラの魔女だと知ったうえで、しばらく一緒に暮らしたいと提案してきて──？
一途な騎士見習いと呪われた引きこもり魔女の焦れキュンロマンティックラブ！