公式Webコミック『ヴァルキリーチューン・ヒューマナイズドアカデミー！』、第1話は4/25配信
グッドスマイルカンパニーは、プラモデルを中心にメディアミックス展開を進める『VALKYRIE TUNE』の公式Webコミック『ヴァルキリーチューン・ヒューマナイズドアカデミー！』の第1話配信開始日が決定。2026年4月25日(土)12時00分よりホビージャパンウェブにて配信される。
■『ヴァルキリーチューン・ヒューマナイズドアカデミー！』とは
アンドロイド兵器である「TUNED(チューンド)」の彼女たちが学ぶのは“人間性”。特別クラスに入学した5人が学園で繰り広げる“とある一つの物語”をお楽しみに。
＜あらすじ＞
機械であるTUNEDたちは『人間』を学ぶ為に、様々な努力を惜しまない。本作はそんな彼女たちの努力と勘違いの日々をコメディタッチで描いた物語。
＜スタッフ＞
作画：ホシノ
原案：石原章弘(グッドスマイルカンパニー)
脚本：鶴見長汰朗
原作：グッドスマイルカンパニー
連載開始日決定記念4コマ漫画
■『ヴァルキリーチューン・ヒューマナイズドアカデミー！』とは
アンドロイド兵器である「TUNED(チューンド)」の彼女たちが学ぶのは“人間性”。特別クラスに入学した5人が学園で繰り広げる“とある一つの物語”をお楽しみに。
＜あらすじ＞
機械であるTUNEDたちは『人間』を学ぶ為に、様々な努力を惜しまない。本作はそんな彼女たちの努力と勘違いの日々をコメディタッチで描いた物語。
＜スタッフ＞
作画：ホシノ
原案：石原章弘(グッドスマイルカンパニー)
脚本：鶴見長汰朗
原作：グッドスマイルカンパニー
連載開始日決定記念4コマ漫画