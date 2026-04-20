“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25〜7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。4月18日（土）の放送は、株式会社ドール マーケティング本部 広報室 室長 中島小織さんをお迎えして、2026年4月より始動する企画「Dole バナナ番長 Season2 -甘いぜ！だけじゃない!? バナナ番長ライバル登場編」について伺いました。

中島小織さん

佐原：「フルーツでスマイルを。」をブランドメッセージに掲げる株式会社ドールでは、バナナを継続的に食べることで健康的な毎日を応援する「バナ活®」を推進しています。2025年に始動した「Dole バナ活®サポーター バナナ番長」企画では、JO1の佐藤景瑚（さとう・けいご）さんがリーゼント姿になり、インパクトのあるビジュアルと売り場をエンタメ化する企画性によって、全国のバナナ売り場に大きな活気をもたらしました。そして、今年は同企画のSeason2がスタートするとのことで、詳しい内容を中島さんに伺います。中島：昨年の「バナナ番長」企画は、Yahoo!やXのトレンドで1位を獲得するなど、SNSを中心に大きな話題となりました。今年スタートするSeason2は、企画内容がさらにパワーアップしています。佐藤さんが演じるバナナ番長のライバルとして、JO1の豆原一成さんが「若バナナ番長」として新たに登場します。ライバルである 2 人の関係性を軸に、学園ドラマのように楽しめる世界観を表現し、年間を通じて皆さまにワクワクをお届けするコンテンツとなっております。

バナナ番長の佐藤景瑚さん（JO1/写真右）と若バナナ番長の豆原一成さん（JO1/写真左）

中島：今回の大きなトピックは“待望の実写化”です！ バナナ番長VS若バナナ番長が織りなす実写版「バナナ番長」学園ドラマの配信がスタートしています。この動画は全4話で構成されており、実写ならではの臨場感溢れるエネルギッシュな2人の掛け合いは必見です。さらに、4月22日から対象商品をご購入いただいた方を対象に、オリジナルトレカ（全4種）の限定配布がスタートします。ぜひ、お近くのバナナ売り場に足を運んでいただけますと幸いです。佐原：中島さん、ありがとうございました。Season2 に関する詳細情報は、特設サイトでご確認ください。



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＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25〜7:30

番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness