中国の習近平国家主席が、サウジアラビアのムハンマド皇太子と電話会談し、ホルムズ海峡の正常な航行を維持すべきだという考えで一致しました。

中国外務省によりますと、電話会談は20日午後、サウジアラビア側の要請によって行われました。

会談で習主席は中東情勢について、「中国は即時かつ全面的な停戦を主張しており、平和回復のためのあらゆる努力を支持する」と主張。「ホルムズ海峡の正常な航行を維持すべきであり、これは地域諸国と国際社会の共通利益に合致する」と強調しました。

これに対しムハンマド皇太子は「現在の中東における戦闘は湾岸諸国の安全を損ない、世界のエネルギー供給と経済運営に深刻な影響を与えている」と懸念を表明。「中国との意思疎通や調整を強化し、ホルムズ海峡の航行の安全を確保し、地域の長期的な安定と平和を実現するための方策をともに模索したい」と中国と連携し、事態の収束にあたりたい考えを示しました。

中国にとってサウジアラビアは、ロシアに次ぐ原油の輸入先となっていて、今回の会談では、中国への原油の供給についても意見を交わした可能性があります。