料理研究家でタレントの和田明日香（39）が20日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演し、共演した人気芸人の変貌ぶりに驚く場面があった。

今週はアシスタントとしてお笑いコンビ「東京ホテイソン」のたけるが出演。和田は番組冒頭でいきなり「絞った？めっちゃ絞りましたよね」と体形の変化に注目。たけるが「だいぶ絞りました。15キロぐらい落としました」と明かすと、「ホントに!?」と目を見開いて驚いた。

たけるは昨年11月、自身のインスタグラムに「劇的に痩せた」ビフォー・アフターショットを投稿して話題に。同月の「おかやまマラソン2025」を3時間52分で完走したことも明かしていた。

今月4日放送の同局「オールスター感謝祭’26春」内の人気企画「赤坂5丁目ミニマラソン」でも2位と大健闘。和田が「そのために絞った？」と聞くと、「そのために絞りました」とうれしそうに笑った。

今週のゲストは元KAT―TUNの上田竜也で、2016年春の「赤坂5丁目ミニマラソン」で優勝している。「すいません！俺、赤坂ミニマラソン優勝してます」と明かすと、たけるは「優勝してるんですよ、この人凄いんだよ」と言いつつも「クッソ〜、来て早々マウント取られたぜ」と悔しがり、スタジオを盛り上げていた。