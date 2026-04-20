渡辺直美が正体を明かさず活動していたアーティスト“Peach Nap”、言葉遊びが楽しい楽曲「寝れnight」MV公開

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渡辺直美の北米ツアーの開催を記念して、Peach Napの楽曲「寝れnight」のMVが公開された。

■歌詞は渡辺直美が担当

2月にピン芸人初の東京ドーム公演 『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』を即日完売させ大成功を収めた渡辺直美が、4月17日より米国ロサンゼルスを皮切りに、カナダを含む北米18都市を巡る単独コメディーライブツアーをスタートさせた。“全編英語”となる本ツアーでは、人生の不思議や日常のクセを本人ならではの視点で描かれる。

Peach Napは、2月に開催した東京ドーム公演に向けて、渡辺直美が正体を明かさずに活動をしていたアーティスト名。今回MVが公開された楽曲「寝れnight」は、2025年10月にリリースした2nd EP『Two Peaches』の収録曲。TeddyLoidが音楽を、歌詞は寝られない夜をテーマにPeach Nap（渡辺直美）本人が手掛けた、言葉遊びが楽しい1曲だ。

MVは、アニメーター／イラストレーターとして東京とニューヨークを拠点に活躍する冠木佐和子が手掛けたアニメーション作品。アヌシー国際アニメーション映画祭をはじめ、サンダンス映画祭、SXSWなど世界各国の映画祭で数多くの作品でノミネート／受賞を果たしている冠木が、Peach Napが「寝れnight」で描いた世界観を見事にアニメーションに落とし込んだ。

なお、渡辺直美の自身最大規模の北米ツアーは、6月13日のカナダ・バンクーバー公演まで続く。ツアーグッズでは、日本語を大きくあしらった北米ツアーならではの斬新なデザインのグッズの数々が販売されている。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

Peach Nap

DIGITAL EP『Two Peaches』

■関連リンク

渡辺直美 OFFICIAL SITE

https://naomiwatanabe-fc.com

Peach Nap OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/peach-nap/

■【画像】渡辺直美アーティスト写真 他