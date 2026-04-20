飼い主さんは、猫さんにIQテストを試してみることにしたのだそう。手のひらの上におやつを乗せて、猫さんにトライさせてみたところ、無事にクリアしておやつを手に入れていたとのことです。

【動画：手のひらにおやつを乗せて、猫に『IQテスト』をしてみた結果…想像以上に賢い『驚きの行動』】

猫さんにIQテストを試してみたら…

Instagramアカウント「ルナと暮らす」さまに登場したルナちゃん。この日飼い主さんは、ルナちゃんにIQテストを試してみたのだとか。手のひらの上におやつを乗せて、親指と人差し指で輪を作り、ルナちゃんの顔の前に差し出したのだそう。

ルナちゃんは指で作った輪の向こう側から、手のひらの上にあるおやつをじっと見ていたとのこと。確認するようにくんくんと鼻を動かしながら匂いを嗅いでいたのだとか。

無事におやつを食べられるかな？

輪の中に顔を突っ込んでおやつを取ろうとしたところ、輪のサイズが小さすぎて、ルナちゃんは鼻先がつかえてしまったのだそう。実はこのテスト、賢い猫さんは、裏側から回っておやつを食べるのだとか。

顔が通らないとわかったルナちゃんは、舌先でどうにかおやつを取れないか試していたとのこと。飼い主さんの手のひらをぺろぺろと舐めていたのだとか。

おやつを手に入れた賢い猫さん

何度か試すうち、舌先で取るのは難しいと判断したルナちゃん。輪の向こう側に回り込み、手のひらの方からおやつを取ることにしたよう。輪を避ければおやつが取れると、理解したようです。

無事にIQテストをクリアして、おやつをゲットしたルナちゃん。飼い主さんはルナちゃんを賢いねと褒めてあげたとのことでした。

IQテストをクリアするルナちゃんの姿には「うちの子らにもやってみよ！」「可愛いですね。あらビックリ賢い子ちゃんですね」「お願いだから早く頂戴ニャー、人懐こそうで可愛いですね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「ルナと暮らす」さまには、ルナちゃんの日常の様子がたくさん投稿されています。生後2ヶ月でお家に迎えられてから、現在までの成長を見ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ルナと暮らす」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。