お値段以上の可愛さッッ！！【3COINS】デザイン違いで欲しい♡「新作アームカバー」

日差しが強い日が増えると、気になり始めるのが紫外線対策グッズ。今年の夏も酷暑が予想されるため、紫外線対策が欠かせなくなりそうです。【3COINS（スリーコインズ）】では、これからの季節に活躍する「新作アームカバー」が登場。お値段以上の可愛さがポイントの新商品を紹介します。

コーディネートのワンポイントに

4月6日発売の「フリル付きアームカバー」は、袖口のボリューミーなチェック柄のフリルが特徴。アームカバーとして使うのはもちろん、ジャケットの袖口からフリルを見せて、ファッションのワンポイントにするのも可愛い使い方です。公式サイトによると「アーム部分は柔らかい素材で付け心地抜群」なので、長時間でもストレスなくつけていられそう。

フォーマルシーンでも活躍するデザイン

「UVラメアームカバー」は、ほどよい透け感のシアー素材と細かなラメの組み合わせが上品。公式サイトによると、ブラックのUVカット率は60%以上とのことなので、買い物などちょっとした外出時に活躍します。また、全体に施されたラメが煌びやかな印象を与えるため、フォーマルシーンでも使えそうです。

【3COINS】の「新作アームカバー」は、手頃な価格で手に入るため、コーディネートに合わせた組み合わせを楽しめるように、いくつかゲットするのがおすすめ。可愛いアームカバーを揃えて、紫外線対策をおしゃれに楽しんで。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる