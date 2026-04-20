生後1ヵ月の猫ちゃんが先住猫と心を通わせるまでの成長記録。その微笑ましい関係の変化が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は150万回を超え「あんなに小さかったミレちゃん、大きくなりましたね」「もう一才ですか？素敵なレディーになりましたね」「こんなん家に居たら仕事行けん！」といったコメントが集まっています。

【動画：生後1か月のおっとりとした子猫→あっという間に大きくなって…約1年間の『成長記録』が尊すぎる】

おっとりした子猫

YouTubeアカウント「ポンタポンタ」に投稿されたのは、1歳を迎えた猫「ミレ」ちゃんの成長記録です。出会った頃は生後1ヵ月ほどで、キトンブルーという子猫特有の青い目をしていたといいます。きょうだい猫が小さな体で「シャー」と鳴いて威嚇をする場面でも、ミレちゃん自身は威嚇をすることもなかったそうです。

可愛い離乳食デビュー

初めての離乳食では、最初は少し嫌がる素振りを見せたものの、一口食べるとすぐにおいしさに気づき、自分から食べられるようになったそうです。周囲の環境に慣れると、人のあとをぴょんぴょんとついて歩く愛らしい姿も見られたといいます。

先住猫とも仲良しに

少し大きくなったミレちゃんは一人でボール遊びをこなし、チャイちゃんにそっと近づいて驚かせたりもできるようになったそうです。二匹はまるで本当の姉妹のように遊ぶようになり、チャイちゃんも「ニャンプロ」ができて楽しそうだったといいます。

子猫の成長はあっという間で、すっかり大人の顔つきになったミレちゃん。大きくなってもチャイちゃんに甘えて毛づくろいしてもらう姿からは、2匹が仲良く過ごしてきた様子が微笑ましく伝わってきます。出会いから今日に至るまでの日々を大切に振り返りたくなるような、温かい成長の記録でした。

動画には「この子猫たちは私たちに萌えという苦しみを与えている。くっかわいすぎる」「子猫時代からおめめぱっちりで可愛く、今じゃとびきり美人ねこさんになりましたね」「この成長記録を見ているだけで嬉しくて感動してます」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ポンタポンタ」では、投稿者さんの愛猫たちの日常や、保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ポンタポンタ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。