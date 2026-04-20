渡辺直美によるアーティスト活動「Peach Nap」、「寝れnight」MV公開 北米18都市のツアー記念
お笑い芸人・渡辺直美こと「Peach Nap」が20日、楽曲「寝れnight」のミュージックビデオを公開した。
【動画】渡辺直美ことPeach Nap、「寝れnight」MV
Peach Napは、2月に開催した東京ドーム公演に向けて、渡辺が正体を明かさずに活動をしていたアーティスト名。渡辺は17日より、米国ロサンゼルスを皮切りに、カナダを含む北米18都市をめぐる、同地域における自身最大規模の単独コメディーライブツアーをスタートさせた。「全編英語」で、人生の不思議や日常のクセを本人ならではの視点で描く。このツアー開催を記念してのミュージックビデオ公開となる。
楽曲「寝れnight」は、昨年10月にリリースされた2nd EP『Two Peaches』に収録された。TeddyLoidが音楽を、歌詞は寝られない夜をテーマにPeach Nap（渡辺）本人が手がけた。言葉遊びが楽しい中毒性抜群な1曲となっている。
またミュージックビデオは、アニメーター／イラストレーターとして東京とニューヨークを拠点に活躍する冠木佐和子氏が手がけたアニメーション作品。冠木氏は、アヌシー国際アニメーション映画祭をはじめ、サンダンス映画祭、SXSWなど世界各国の映画祭で数多くの作品でノミネート／受賞した。
なお、渡辺の北米ツアーは、6月13日のカナダ・バンクーバー公演まで続く。
【動画】渡辺直美ことPeach Nap、「寝れnight」MV
Peach Napは、2月に開催した東京ドーム公演に向けて、渡辺が正体を明かさずに活動をしていたアーティスト名。渡辺は17日より、米国ロサンゼルスを皮切りに、カナダを含む北米18都市をめぐる、同地域における自身最大規模の単独コメディーライブツアーをスタートさせた。「全編英語」で、人生の不思議や日常のクセを本人ならではの視点で描く。このツアー開催を記念してのミュージックビデオ公開となる。
またミュージックビデオは、アニメーター／イラストレーターとして東京とニューヨークを拠点に活躍する冠木佐和子氏が手がけたアニメーション作品。冠木氏は、アヌシー国際アニメーション映画祭をはじめ、サンダンス映画祭、SXSWなど世界各国の映画祭で数多くの作品でノミネート／受賞した。
なお、渡辺の北米ツアーは、6月13日のカナダ・バンクーバー公演まで続く。