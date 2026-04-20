京都府南丹市で安達結希くんの遺体が遺棄された事件で、逮捕された父親とみられる人物が3月に小学校の東側で多く目撃されていたことが、バンキシャの取材で明らかになりました。逮捕までの約3週間、父親は何をしていたのか。バンキシャの取材から見えてきたのは――【真相報道バンキシャ！】

■公衆トイレで現場検証「昼間は多く利用」

18日午前9時半すぎ、京都・南丹市で規制線が張られ、警察がブルーシートを張っている場所があった。

安達結希くん（11）の遺体を遺棄した疑いで逮捕された、父親の安達優季容疑者（37）。その自宅から約2キロの場所にある公衆トイレで現場検証が行われた。遺体を遺棄した場所に関係するとみて、警察は捜査を進めている。

公衆トイレがある場所の近くに住む人は――。

地元の住民

「夜はほとんど利用する人が少ないが、昼間は多くの人が利用する。観光客の方が使われることが多いと思います」

■逮捕までの足取りは？近隣住民160人を取材

結希くんの遺体を遺棄した疑いがもたれている安達容疑者。遺体を何度か移動させたとみられている。

逮捕までの約3週間、安達容疑者はどこで、何をしていたのか。

バンキシャは近隣の住民160人を取材。そして、防犯カメラの映像から、足取りを追った。

■捜索の消防団員「お母さんは涙流し…」

安達容疑者が「結希くんが行方不明」だと警察に通報したのは3月23日。

まず、話を聞いたのは、結希くんの捜索に参加した消防団員。行方不明の通報をした2日後、安達容疑者は、捜索に向かう消防団に挨拶をしたという。

消防団員

「（3月）25日の朝、園部小学校で夫婦で来て消防団の方にお願いする感じで、お母さんは涙流しながら『お願いします』と頼んでいましたけど、お父さん（安達容疑者）は横でちょっとうつむいた感じで立っているぐらいだった」

■情報提供呼びかけも「必死さ伝わらず」

3月26日には2か所で目撃情報があった。

その1つ、小学校の北側にある中華料理店の店長によると、「行方不明なんで（ビラを）はっておいてもらえます？」と、情報提供を呼びかけるビラを持ってきたという。

■“父親”目撃の住民…口をそろえたのは

安達容疑者とみられる人物は、この日だけでなく、別の日にも目撃されていた。

その人物の特徴として、目撃した人が口をそろえたのが――。

目撃者

「すごく落ち着いていたように思う。慌てる様子もなかった」

「特に熱心に捜しているとか、焦っている感じは受けなかった」

「必死さみたいなのは、全然伝わらない感じはした」

■ビラ持つ人物…慌てる様子もなく

3月31日、安達容疑者とみられる人物が防犯カメラに映っていた。

映像を鮮明化してみると、その人物はビラを手に持ち、慌てる様子もなく歩いていることがわかる。

そして、防犯カメラの時間に注目すると、この場所に入り、出ていくまでは40秒ほどだった。

■自宅付近では目撃情報“なし”

駅や市役所などがある小学校の東側エリアで91人に聞いたところ、12人が安達容疑者とみられる人物を目撃。

一方、小学校の西側エリアの住宅街で39人に聞いたところ、安達容疑者とみられる人物を目撃したのは3人だった。

さらに、安達容疑者の自宅付近では30人に聞いたが、目撃情報は得られなかった。バンキシャの取材の結果、今月に入ってからの目撃情報もなかった。

■学校周辺に集中「演技の必要ない」から？

では、なぜ学校周辺に目撃情報が集中したのか。

安達容疑者が逮捕された今、犯罪心理学に詳しい専門家は次のような可能性を指摘する。

新潟青陵大学・碓井真史教授

「もしも、本当に我が子がいなくなり、なんとかしてほしいと強い思いがあってビラを配るとしたら、もう必死になって目の前にいる人とか、目の前の家からどんどん順番に配っていくでしょう」

「家の近所に比べれば（学校周辺は）顔見知りではないので、あまり演技をする必要がない。会話をする必要がなく、配るだけでよい。そうやって場所を選んだのか」

（4月19日放送『真相報道バンキシャ！』より）