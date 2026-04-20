２０日午後４時５２分頃、三陸沖を震源とする地震があり、青森県階上（はしかみ）町で震度５強を観測した。

北海道、青森、岩手両県の太平洋沿岸では一時、津波警報が発表され、岩手県久慈市で８０センチの津波が到達。気象庁などは同７時半、より大きな地震への注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表した。

同庁によると、震源の深さは約１９キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は７・７と推定される。各地で観測された津波は、岩手県宮古市で４０センチ、仙台市で３０センチなど。ビルやマンションの高層階を大きく揺らす長周期地震動も北海道から静岡県にかけての広い範囲で観測された。

総務省消防庁によると、午後８時１５分現在、北海道、青森、岩手、宮城、福島の５道県１３市２１町６村の計１８万２１８１人に避難指示が出された。読売新聞の集計では、北海道浦河町で避難中に転倒して１人が骨折して重傷を負うなど計４人がけがをした。

ＪＲ東日本によると、東北新幹線は、東京―新青森間の上下線で運転を見合わせ、地震発生から約４時間後の午後９時頃に運転を再開した。秋田新幹線と山形新幹線も一時運転を見合わせた。

東北電力や東京電力などによると、東通原子力発電所（青森県）と女川原発（宮城県）、福島第一原発（福島県）などで異常は確認されなかった。

北海道・三陸沖後発地震注意情報は、日本海溝・千島海溝を震源とする巨大地震による被害を減らすため、２０２２年１２月から運用が始まった。発表されるのは、昨年１２月８日の青森県東方沖を震源とする最大震度６強の地震以来、２度目。北海道から千葉県にかけての７道県１８２市町村の住民に対し、２７日午後５時までの１週間は、すぐに逃げられる態勢を維持するなどの特別な備えを求める。