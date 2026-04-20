俳優の中村倫也が２０日、都内で行われた主演映画「君のクイズ」（５月１５日公開、吉野耕平監督）の完成披露試写会に出席した。撮影が行われた昨年は、中村にとって俳優デビュー２０周年の節目。「１つの集大成になればいいなと思って」と語った。

スケジュールの都合で欠席したムロツヨシは下積み時代からの仲。ビデオメッセージが予告されると「嫌な予感がしますね。何かしらのくせ毛でしょうね」といじりながらも、ムロからの熱い言葉に耳を傾けた。

中村は「何とも照れくさい。僕が２３、２４くらいかな。下北沢の駅前劇場でキャパ１００人ちょっとのところで一緒に舞台をやっていた。（数年がたって）こんなに素晴らしい作品をやれると思っていないし、撮影は刺激的だった。お互いに照れくささはありながらも手応えのある撮影だった」とマジメに回答したが「マジレスするの恥ずかしい…」と照れ隠しした。

原作は小川哲氏の同名ミステリー小説。賞金１０００万円を賭けた生放送のクイズ番組決勝戦で、問題を１文字も聞かずに正解する「０文字解答」で優勝する謎を解く内容になっている。