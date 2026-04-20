1年以上もレスが続く、冷え切った夫婦関係――夫の愛がなくなってしまったと感じたとき、妻はどんな決断を下すのか【書評】
【漫画】本編を読む
『熱が冷めた私たちは』（菊池策：原作、magari：漫画/KADOKAWA）は、タイトルの通り、冷え切ってしまった夫婦関係の中で揺れる感情を描いた、切ないストーリーだ。
主人公は結婚して2年になる主婦・森口夏美。夫と穏やかな生活を送っていたが、ある問題を抱えていた。それは、夫との夫婦関係が1年もレスの状態にあることだ。義母からは妊娠を期待されるものの、夫は夏美に触れることさえ避けるようになり、夫婦の距離は少しずつ広がっていく。
本作は、不倫や裏切りといった要素だけでなく「夫婦の熱が冷めていく過程」にスポットを当てている。大きな事件が起こるわけではない。だが、日常の些細な違和感やふとした瞬間の沈黙が、少しずつふたりの関係を壊していく。その描写は、結婚生活の現実を鋭く映し出しているのかもしれない。そして物語の背景には「夫婦とは何か」という問いがある。はたして、夫婦の愛情は永遠なのだろうか。そうではなく「感情の温度」は少しずつ下がっていくのが普通なのだろうか。では、愛情が冷め切ったとき、ふたりの関係はどうなるのか。本作はその問いに対して、明快で簡単な答えは示さない。
だから読み手は、夏美の不安や孤独に共感しながらページをめくることになる。夫婦の温度が変わっていく過程を描いたこの作品は、「愛が冷めた後の結婚」を見つめ直させる一冊だ。
文＝ヒルダ・フランクリン