【あすは広く雨も天気は急速に回復】

日本海を進む低気圧と低気圧から伸びる前線の影響で、今夜以降、西からお天気は下り坂へと向かいます。あす朝の通勤通学の時間帯は、東日本と北日本の広い範囲で晴れるでしょう。ただ、西から天気は急速に回復し、昼過ぎまでに全国的に日差しが戻りそうです。

【広い範囲で黄砂が飛来】

あす（火）は雨が止んだ後、大陸から黄砂が飛んでくる予想です。あす朝からあさってにかけて、西日本から東日本にかけての広い範囲で、黄砂の影響があるでしょう。特に、西風の強い北日本では、濃度の高い黄砂がやってきそうです。呼吸器に疾患のある方や花粉症の方は、症状が悪化する可能性があるためマスクなどで対策しましょう。また、洗濯物へ付着すると取れづらいことから、晴れていても洗濯物は部屋干しがおすすめです。加えて、視程も悪化する可能性があることから、交通への影響にも気を付けましょう。

【あすの気温】

あすの各地の予想最高気温は、

札幌 ：16℃ 釧路：13℃

青森 ：17℃ 盛岡：16℃

仙台 ：19℃ 新潟：17℃

長野 ：20℃ 金沢：19℃

名古屋：23℃ 東京：26℃

大阪 ：24℃ 岡山：24℃

広島 ：24℃ 松江：21℃

高知 ：25℃ 福岡：21℃

鹿児島：25℃ 那覇：26℃

あすの最高気温は、特にきょうフェーン現象の影響で気温の高くなった日本海側の地域で、きょうより大幅に低くなる予想です。寒暖差にお気を付けください。一方、きょうより高くなるところもあり、東京では夏日が予想されています。

【週間予報】

今週もお天気は周期変化します。火曜日の雨の後、水曜日は広い範囲で日差しが戻りそうです。ただ、木曜日は再び西から天気が下り坂へと向かい、特に西日本から東日本にかけて雨が降るでしょう。その後、金曜日は全国的に傘の出番となりそうです。土曜日は関東など、太平洋側の一部地域を除いておおむね晴れそうです。日曜日も全国的に日差しが届くでしょう。気温は平年よりも高い日が多くなりそうです。紫外線対策も忘れずに行いましょう。