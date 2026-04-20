ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 世界遺産で禁止されている“投げ銭”が続発 「美しい池を取り戻… 世界遺産で禁止されている“投げ銭”が続発 「美しい池を取り戻したい」ボランティアダイバーの清掃活動に密着 池の中からは1円玉にシュシュやサングラスも 世界遺産で禁止されている“投げ銭”が続発 「美しい池を取り戻したい」ボランティアダイバーの清掃活動に密着 池の中からは1円玉にシュシュやサングラスも 2026年4月20日 20時46分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きれいで、透明な湧き水で人気の世界遺産「忍野八海」。御利益にあやかりたいのか…世界中から来た観光客が投げ入れる大量のコインに地元の人たちは頭を悩ませています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 寺田屋, 井の頭線, 生花, 老人ホーム, 介護タクシー, 伊東市, ホテル, 大船, フローリング, ダイス