46歳・オーイシマサヨシ、“男4人”でディズニーシーへ 佐久間大介「楽しかったねマサヨシ」
歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良／46）が19日、自身のXを更新。Snow Manの佐久間大介（33）、声優の小野賢章（36）、伊東健人と4人で東京ディズニーシーに行ったことを写真を添えて報告した。
【写真】「なんてメンバー」佐久間大介＆人気声優らとTDSで“レア”な4ショットを披露したオーイシマサヨシ
オーイシは「【ディズニーシー行ってきた】 小野賢章 オーイシ 佐久間大介 伊東健人」のコメントとともに、現在開催中の25周年イベントで青くライトアップされたパーク内をバックにした4ショットをアップ。また「（東京ディズニーリゾートさんよりご招待いただきました！）」と招待で訪れていたことを明かした。
この投稿に同行した佐久間からは「楽しかったねマサヨシ」と、伊東からは「今度は大石さんの為にのんびりシー遊覧旅プラン組ませて下さい!!」とのコメントが届いたほか、ファンからは「さっくん誰と行ったのかと思ってたら、オーイシさん一緒だったんですね 謎が解けて良かった！」「やばすぎでしょ!?推し×推しはヤバい」「改めてオーイシの立場をわからされるワイ」「皆さんもオーイシさんも かっわいいー！楽しかったでしょうね！」「いーや、めっちゃ豪華！笑」「何をしたら招待してもらえるのか教えてください!!!!」「夢の国に夢のような人達おる！」「なんてメンバーでディズニー行ってるんだ!!!!」など、多くの反響が寄せられている。
【写真】「なんてメンバー」佐久間大介＆人気声優らとTDSで“レア”な4ショットを披露したオーイシマサヨシ
オーイシは「【ディズニーシー行ってきた】 小野賢章 オーイシ 佐久間大介 伊東健人」のコメントとともに、現在開催中の25周年イベントで青くライトアップされたパーク内をバックにした4ショットをアップ。また「（東京ディズニーリゾートさんよりご招待いただきました！）」と招待で訪れていたことを明かした。