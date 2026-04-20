「ごはんが止まらない…！」【カルディ】店員さんが教えてくれた！今売れている「ごはんのお供」3選
【カルディ】今売れている「ごはんのお供」3選！
珍しい調味料やオリジナル商品がずらりと並ぶ「カルディ」。今回はその中から、カルディの店員さんに教えていただいた「今売れている“ごはんのお供”」をフードライターの筆者が実食リポート。気になる味わいや魅力を詳しくお届けしますので、ぜひチェックしてみてください。
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1. 「鮭にんにく辣油 赤唐辛子」604円
最初に紹介するのは、「鮭にんにく辣油 赤唐辛子 120g」604円（税込）。ほぐした鮭にフライドガーリックをたっぷりと混ぜ込み、ピリ辛に仕上げた “食べるラー油風”の新しい鮭フレークです。
ガラス瓶の中には、食べやすくほぐされた鮭フレークがぎっしり。ふたを開けた瞬間、にんにくとラー油の食欲をそそる香りが広がります。
食べると、たっぷりの鮭の身にガツンとした辛みとにんにくの風味が染み込んでいて、辛いもの好きにはたまらない！ 鮭の味わいだけでなく、ごまの風味も加わり、うま味もしっかりと感じられます。
ごはんのお供としてはもちろん、パスタやサラダなど、料理の具材にも幅広く使える万能調味料です。
2. 「明太高菜チーズ」537円
続いて紹介するのは、「明太高菜チーズ 140g」537円（税込）。こちらはカルディオリジナルの和食材ブランド「もへじ」の商品で、塩漬けした九州産高菜にチーズと明太子を合わせ、ほんのりにんにくが効いた一品です。
瓶をあけると、オリーブ油となたね油に浸った高菜、ダイス状のプロセスチーズと辛子明太子がごろっと入っています。
ひと口食べると、高菜に塩気がしっかりと効いた濃いめの味わいが、ごはんと抜群の相性。オイリーな高菜は背徳感たっぷり！ さらにチーズと明太子のコクもプラスされていることで満足感もあります。
油分が多いのでペペロンチーノなどのオイル系パスタの具材としても◎。冷めてもおいしいため、おにぎりの具にもおすすめです。
3. 「会津天宝 ねぎみそ」321円
最後に紹介するのは、「会津天宝 ねぎみそ 100g」321円（税込）。長熟の会津みそに国産ねぎを合わせ、かつおだしの風味を効かせた一品です。店員さんによると人気の高い商品で、オンラインでは完売していることもあるそうです。
ねぎの甘みとかつおだしのうま味が広がる、香ばしい味わいは絶品。ごはんにかけるのはもちろん、焼きおにぎりや、納豆、たまごかけごはんにもよく合います。
また、ねぎみそに豆腐などの具材を加えてお湯を注げば、即席みそ汁にもなります。ほどよい硬さで使いやすいので、野菜のディップや肉や魚料理のトッピングにも使える万能さも魅力です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全てカルディの人気商品なので、タイミングによっては売り切れていることも予想されます。気になる商品があれば、店舗などに行ってぜひチェックしてみてください。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)