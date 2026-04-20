中国のスマートシャシー技術、大規模量産と急速な技術更新の段階に突入

中国消費財品質安全促進会は4月18日、中国自動車技術研究センターなど多くの業界研究機関と共同で、2026年消費財業界シリーズ研究報告を発表しました。報告書からは現在の中国の自動車、電子機器などの製品におけるスマート製造に関する新たな動きが垣間見られます。

自動車業界に関する報告によると、中国のスマートシャシー技術は既に大規模量産と急速な技術更新の段階に入っています。現在、中国の乗用車スマートシャシー市場規模は400億元（約9300億円）を超えており、2030年には1000億元（約2兆3300億円）規模に達すると予測され、急速な成長の勢いを見せています。

同報告書によると、スマートシャシーは既に新エネルギー車の核心的な競争領域となっており、その技術的な複雑さと安全要件もそれに伴って大幅に高まっており、多くの消費者が車両購入時の重要な判断基準の一つと位置づけています。

一方、電子製品に関する報告書では、端末側AIを中心とする技術革命が全面的かつ急速に進んでいるとしています。新エネルギー動力システム、センサー接続、先進材料などの革新技術で多くのブレークスルーが生まれ、製品の高付加価値化や利用シーンの細分化を後押ししています。（提供/CGTN Japanese）