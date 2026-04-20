群馬県は20日、県内外で発生した地震の被害を想定した調査結果を公表しました。

この調査は、県内における地震の被害想定を新たな知見などを踏まえたものに更新するため、県が検討委員会を設置し、２０２４年度から２５年度にかけて実施したものです。前回は２０１１年から１２年にかけて行われ今回は約１２年ぶりの実施です。調査項目は建物被害や人的被害をはじめ、ライフラインや生活への影響などです。

今回の調査では、埼玉県から群馬県にかかる深谷断層帯・綾瀬川断層や太田断層のほか、県内に被害がおよぶとされる新潟県の六日町断層帯など前回の想定から３つ多い６つの地震としました。また、３５市町村それぞれで直下型の地震が発生した場合の被害想定も調査しました。

このうち、深谷断層帯と綾瀬川断層ではマグニチュード８の地震発生を想定しました。この結果、震度７の揺れが想定される地域が多くなり、建物の被害も全壊が１１万４０００棟あまり、また、死者数も５６００人あまりとなっています。

県では、調査結果を県や各市町村の防災施策へ活用するほか、県民に動画やパンフレットで周知したい考えです。