8月9日の平和祈念式典で、長崎市長が読み上げる平和宣言文の起草委員会の初会合が開かれました。

武力衝突が続く国際情勢を念頭に世界のリーダーに「対話による解決を促すべき」といった意見が出されました。

（鈴木長崎市長）

「平和宣言文は世界に向けて被爆地の思いを訴える大変貴重な機会」

初会合には鈴木市長をはじめ被爆者や有識者など15人の委員が出席しました。

（田中 重光委員）

「新しい核軍拡競争が起きている やはり日本は平和憲法を活用して、対話と平和外交をすべき 特に今度の夏は(平和宣言で)述べてほしい」

（川越 佳梨委員）

「平和教育や話題に触れやすい長崎・広島だけではなく、それ以外の地域に住む若者にもきっかけを届けることが平和宣言の大きな役割だと考える」

（田平 由布子委員）

「核兵器はいかなる理由があっても許されないということをより鮮明に打ち出すことが必要不可欠」

委員からは緊迫化する国際情勢を念頭に、世界の指導者に対し、対話と外交努力による、平和的解決を探るよう求める意見や、被爆者の言葉を盛り込んでほしいなどの要望が出されました。

次回は5月30日に開かれ、宣言文の素案が示される予定です。