【震度５強】青森県 【津波注意報】発表中

午後５時前、三陸沖深さ約１０km、マグニチュード7.7の地震が発生しました。「津波警報」が発表されていましたが、午後８時１５分に「津波注意報」に切り替わりました。

「津波注意報」が発表されているのは、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県です。

揺れの強かった地域では、地盤が緩み、落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意してください。

雨シミュレーション２１日（火）～２５日（土）

「低気圧」が前線を伴って、２１日（火）と２３日（木）に列島を通過します。

揺れの強かった地域では、地盤が緩んでいますので、雨の降り方に注意し、地元気象台から「気象情報・注意報・警報」などが発表されていないか、必ず確認しましょう。

雨風シミュレーション２１日（火）～２７日（月）

北海道・青森県・岩手県では、２１日（火）と２３日（木）から２４日（金）に「雨や雪」の予報が出ています。

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