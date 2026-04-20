本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/20（月）
EUR/USD
1.1600（19億ユーロ）
1.1700（9.71億ユーロ）
1.1750（26億ユーロ）
1.1780（6.95億ユーロ）
1.1785（11億ユーロ）
1.1800（8.63億ユーロ）
1.1900（10億ユーロ）
USD/JPY
160.00（5.72億ドル）
GBP/USD
1.3500（10億ポンド）
ユーロドルは1.1750に２６億ユーロの大規模設定あり
ドル円は160.00と現在水準から上方に中規模設定あり
ポンドドルは1.3500に１０億ポンドの大規模設定あり
ユーロドルとポンドドルはマグネット現象が想定される
4/20（月）
EUR/USD
1.1600（19億ユーロ）
1.1700（9.71億ユーロ）
1.1750（26億ユーロ）
1.1780（6.95億ユーロ）
1.1785（11億ユーロ）
1.1800（8.63億ユーロ）
1.1900（10億ユーロ）
USD/JPY
160.00（5.72億ドル）
GBP/USD
1.3500（10億ポンド）
ユーロドルは1.1750に２６億ユーロの大規模設定あり
ドル円は160.00と現在水準から上方に中規模設定あり
ポンドドルは1.3500に１０億ポンドの大規模設定あり
ユーロドルとポンドドルはマグネット現象が想定される