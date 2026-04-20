本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



4/20（月）



EUR/USD

1.1600（19億ユーロ）

1.1700（9.71億ユーロ）

1.1750（26億ユーロ）

1.1780（6.95億ユーロ）

1.1785（11億ユーロ）

1.1800（8.63億ユーロ）

1.1900（10億ユーロ）



USD/JPY

160.00（5.72億ドル）



GBP/USD

1.3500（10億ポンド）



ユーロドルは1.1750に２６億ユーロの大規模設定あり

ドル円は160.00と現在水準から上方に中規模設定あり

ポンドドルは1.3500に１０億ポンドの大規模設定あり

ユーロドルとポンドドルはマグネット現象が想定される

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