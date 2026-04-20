ReoNa、初凱旋フリーライブで初披露した新曲「結々の唄」のMV公開！故郷・奄美大島で撮影

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ReoNaの新曲「結々の唄」のMVが公開された。

■島の光や風を感じさせるロケーションのなかで「結々の唄」の世界観を立体的に描写

今回公開されたMVは、奄美大島で撮影。島の光や風を感じさせるロケーションのなかで、「結々の唄」の世界観を立体的に描き出している。水面と地続きのように溶け合うカットでは、ReoNaがまるで海のうえを歩いているかのような幻想的な姿を見せ、船のうえで歌うシーンでは、水平線に向かって声を放つようなスケール感のある表現が印象的だ。

「結々の唄」は、3月7日にReoNaが故郷・奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』にて初披露され、同日配信リリースされた楽曲。

奄美大島に伝わる人と人とが支え合いながら生きていく「結（ゆい）の精神」を伝えた楽曲で、「よーりよーり」「トウトガナシ」など、奄美の島口（方言）が歌詞の一節に盛り込まれている。

ReoNaはMVプレミア公開に先駆け、同日19時から過去のライブ映像を抜粋した約1時間の特別ライブ配信を実施した。こちらのアーカイブ配信は予定されていない。

また、2027年3月6・7日に開催される『ReoNa ONE-MAN Concert 2027 「ハロー、アンハッピー」 atぴあアリーナMM』のYouTube先行、7月19日から開催される『ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-』のファミリーマート先行が4月20日よりスタートしている。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.03.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「結々の唄」

■【画像】ReoNaのアーティスト写真

■【画僧】ぴあアリーナMM公演のフライヤー

■【画像】『ReoNa Concert Tour 2026 De:TOUR -静脈-』のフライヤー

■関連リンク

ReoNa OFFICIAL SITE

https://www.reona-reona.com/