本日の日経平均株価は、欧米株高を受け主力株を中心に買いが優勢となり、前週末比348円高の5万8824円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は10社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、アパＨＤらの保有割合が6.24％に上昇したワシントンホテル <4691> [東証Ｓ]など。そのほか、プロクレアホールディングス <7384> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器

<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業

<5532> リアルゲイト 東Ｇ 不動産業

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械



<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器

<6653> 正興電 東Ｐ 電気機器

<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器

<6800> ヨコオ 東Ｐ 電気機器

<7384> プロクレＨＤ 東Ｐ 銀行業



株探ニュース