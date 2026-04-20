　本日の日経平均株価は、欧米株高を受け主力株を中心に買いが優勢となり、前週末比348円高の5万8824円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は10社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、アパＨＤらの保有割合が6.24％に上昇したワシントンホテル <4691> [東証Ｓ]など。そのほか、プロクレアホールディングス <7384> [東証Ｐ]は6日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　電気機器
<4691> ワシントンＨ　東Ｓ　サービス業
<5532> リアルゲイト　東Ｇ　不動産業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械

<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6653> 正興電　　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6800> ヨコオ　　　　東Ｐ　電気機器
<7384> プロクレＨＤ　東Ｐ　銀行業

株探ニュース