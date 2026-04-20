りそなグループB1長崎ヴェルカは18日と19日、アウェーで茨城ロボッツに連勝し西地区の優勝マジックも3としています。

18日のGAME1は第1クオーター、馬場やジョンソンのスリーポイントなどでリードを奪うと続く第2クオーター、ライトフットのパスカットを拾った馬場が速攻からのレイアップでゲームの流れを引き寄せ、46-33で前半を折り返します。

勢いに乗ったヴェルカは第3クオーター、平均得点リーグトップの攻撃力を見せつけます。

星川のスリーポイントやジョンソンのスピードを生かしたレイアップなどで15点を連取。

その後も攻撃の手を緩めなかったヴェルカが90-69で快勝しました。

19日のGAME2は一転し、序盤から茨城にリードを奪われる展開となり、前半を44-55で折り返します。

第3クオーターも差を縮められず10点以上リードされたまま最終第4クオーターへ。

しかし、ここからヴェルカの反撃が始まります。

熊谷と馬場のスリーポイントなどで詰め寄ると、ブラントリーの得点で同点に。

そして、馬場のゴール下からの得点でこの日初めてリードを奪います。

その後、試合は一進一退の攻防となり同点で延長戦へ。

ここで元NBAプレーヤーの2人が魅せます。

まずはブラントリーがスリーポイントを決めると、自陣からボールを運んだジョンソンが体の横から放つフックシュートが決まって勝負あり。

109-103で激闘を制しました。

2位の名古屋が敗れたため西地区の優勝マジックは3となっています。

次節は22日、ホームで島根スサノオマジックと対戦します。