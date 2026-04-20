陸上女子長距離の加世田梨花（２７）＝ダイハツ＝が１９日、インスタグラムを更新。昨年結婚した陸上男子の小林歩（２７）＝ＳＵＢＡＲＵ＝と挙式したことを報告した。

加世田は３月２９日に式を挙げたことを伝え、「準備は大変だったけれど始まったら本当に一瞬で、どこを切り取っても幸せで大切な時間でした。私達にとって忘れられない宝物のような一日になりました」と報告。「挙式（？）も披露宴も私達らしさが詰まった結婚式になりました笑」と振り返った。

場所は皇居周辺の東京会館で「打ち合わせのたびに２人で皇居ｒｕｎしたのも優柔不断すぎてドレスもたくさん試着して悩んで決めたのも今では良い思い出」とし、感謝の思いをつづった。

加世田は２０２３年ブダペスト世界陸上のマラソン代表で１９位。ふたりは昨年１月に結婚を発表。小林は駒大時代に箱根駅伝で活躍。卒業後はＮＴＴ西日本、現在はＳＵＢＡＲＵに所属している。

白、ピンクのドレス姿の写真も添え、フォロワーからは「凄く綺麗」、「めっちゃ綺麗」、「末永くお幸せに」などの声が寄せられている。