お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（５０）が、小学校６年の１１歳長男の試験結果を報告した。

ブログで長男の英検２級の合格発表があったことを明かし、「２度目のチャレンジで一次試験合格していました！すごすぎるー！！！」と喜び爆発。一方で二次試験（スピーキング）は不合格だったものの、「次は一次試験免除になるのでかなり気が楽だと思います」と前向きに受け止めた。

試験前の２か月は、文章を読みながら単熟語を勉強する本を「毎朝のトイレ時間に必ず １トピック読む」と日課にしていたことも明かした。

英検公式サイトによると、２級のレベルは高校卒業程度。社会的な話題について、文章や話の展開を把握しながら理解し、情報や自身の考えを展開を考えながら伝えられることが求められる。

この投稿にファンから「一次試験合格は素晴らしい結果」「凄（すご）過ぎ！」「おめでとう」「本当に凄い」「誠希千くんの学年で２級はなかなか狭き門」「まさに、オールラウンドプレーヤー」「兄妹達の、将来が楽しみ」「限られた時間内でトイレタイムまで無駄にせず、やり抜く姿勢に感動」「努力は、裏切らないですね」「頼もしい「せいきちくんの頭の中はどうなってるんだ？集中力もかなりすごい暗記力も」などの声が寄せられている。

小原は２０１４年５月にマック氏と結婚。１５年３月に長男、１６年１１月に次男、１９年８月に第３子の長女が誕生した。