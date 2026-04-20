女優・黒木ひかり（25）が19日、自身のインスタグラムを更新。絶景でのショットを公開し、反響を呼んでいる。



【写真】衝撃のスケスケ感 のぞき込んだらドキドキ間違いなし

黒木は「スケスケで少しヒヤヒヤした！笑 そして階段長い！」と記し、下をのぞき込むような姿勢の写真をアップ。全身が入るように撮影した別のカットで、黒木が立っているのは高さのある見晴らしのいい展望スポット的な場所。足下は透明のガラス板で眼下の景色がうっすらとのぞいている。



さらに、足下がクリアに映っている歩きながらの動画も公開。長い階段を一歩一歩進む様子も伝えた。バックは壮大な山々が連なり、大きくカーブを描く雄大な川の流れ。風景や建物などから韓国の満天下スカイウォークとみられる。「でもめっちゃ絶景」と続けたのも納得の景観だ。



ファンからは「このスケスケ感はちょっと強敵！」「めっちゃスケスケですね」といった声も。「素敵な景色ですね」「ビューティフル」「素敵な写真と動画」といったコメントに加え、「下見たらめっちゃ怖いやつ」「俺は無理高いの怖～」といった及び腰の言葉も見られた。



黒木は2000年生まれ、東京都出身。20年に放送されたテレビ東京系「ウルトラマンZ」のオオタユカ役で話題に。映画「アルプススタンドのはしの方」(20年公開)に出演したほか、TBS系「王様のブランチ」のリポーターを務めた。DAZN「やべっちスタジアム 」のアシスタントを担当している。



（よろず～ニュース編集部）