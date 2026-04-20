ABCラジオ『トンツカタン森本のMC休止中』、初の番組イベント決定→「MC稼働中」に【概要あり】
ABCラジオ『トンツカタン森本のMC休止中』が5月26日に、東京・野方区民ホールで初の番組イベント『トンツカタン森本のMC稼働中』を開催する。きょう20日放送の番組内で発表された。
【写真】トリオ最後の芸…解散した直後のトンツカタン
『トンツカタン森本のMC休止中』は、プロダクション人力舎所属・トンツカタン森本がパーソナリティーを務めるABCラジオのポッドキャスト番組。テレビやライブなどのMCとして活躍するトンツカタン森本が、ここではMCのスイッチをオフ。段取りやパス回しなどから解放され、ひとりのお笑い芸人としてラジオを楽しむ。
イベントの内容や特別ゲストなどは、近日中に番組内で発表する。チケットは「TIGET」で先行抽選販売が受付中。29日午後11時59分まで。
【イベント概要】
日時：5月26日（火）18：30開場 19：00開演
会場：東京・野方区民ホール
料金：4000円（全席指定・税込）※別途、各種手数料あり
チケット：「TIGET」で4月29日（水）午後11時59分まで先行抽選販売が受付中。
出演者：トンツカタン森本／とりやま生配信／特別ゲスト
【写真】トリオ最後の芸…解散した直後のトンツカタン
『トンツカタン森本のMC休止中』は、プロダクション人力舎所属・トンツカタン森本がパーソナリティーを務めるABCラジオのポッドキャスト番組。テレビやライブなどのMCとして活躍するトンツカタン森本が、ここではMCのスイッチをオフ。段取りやパス回しなどから解放され、ひとりのお笑い芸人としてラジオを楽しむ。
【イベント概要】
日時：5月26日（火）18：30開場 19：00開演
会場：東京・野方区民ホール
料金：4000円（全席指定・税込）※別途、各種手数料あり
チケット：「TIGET」で4月29日（水）午後11時59分まで先行抽選販売が受付中。
出演者：トンツカタン森本／とりやま生配信／特別ゲスト