21日(火)は午前を中心に雨の降る所があるでしょう。雨のあとは黄砂が飛来しそうです。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■21日午前中は北日本・東日本で雨

21日(火)の朝は北陸から北日本の日本海側を中心に雨が降る予想です。雨脚の強まる所もあるでしょう。昼前にかけては、関東など太平洋側も一時的に雨が降りそうです。北海道の太平洋側では、昼過ぎまで雨の残る所があるでしょう。

【青森の天気】

20日(月)夕方に大きな揺れのあった青森県では、21日(火)明け方から朝に雨が降る予想です。21日(火)午後は晴れてきますが、大気の状態が非常に不安定となるため、急な雨や雷雨にご注意ください。

■西日本は昼前から日差し復活 各地で晴れる時間帯は？

西日本は近畿で朝まで雨の残る所がありますが、午前中から広い範囲で晴れそうです。近畿も昼前には日差しが戻るでしょう。東海や北陸も昼前から晴れてくる見込みです。関東や東北南部は昼前後から晴れてきそうです。東北日本海側や北海道は午後晴れ間が出ても、急な雨にご注意ください。

■天気回復しても黄砂に注意

21日(火)〜22日(水)にかけては、21日(火)の午後をピークに北日本から西日本の広い範囲に黄砂が飛来する予想です。車や洗濯物に汚れが付着することがありますので、洗濯物の外干しを控えるなど対策をしておくと安心です。

呼吸器や循環器にかかわる疾患をお持ちの方は、症状の悪化にご注意ください。屋外での運動・外出を控える、外出時はマスクを着用するなど、対策をしておきましょう。また、視程が5キロメートル未満になった場合は交通への障害が発生するおそれがあるため、こちらも注意が必要です。

■東京は夏日 静岡は真夏日に 日本海側は前日より大幅ダウン

21日(火)の日中は西風が山越え気流となる関東や静岡などで気温が上がりそうです。21日(火)の最高気温は静岡30℃、東京26℃の予想です。一方、前日に気温が上がった北陸など日本海側は、前日ほど気温が上がりません。青森の最高気温は17℃で、前日より5℃も下がる予想です。西風がヒンヤリと感じられそうです。気温の変化にご注意ください。

【21日(火)の予想最高気温】（）内は前日差、季節感

札幌 16℃（±0 5月上旬）

仙台 19℃（＋2 5月上旬）

新潟 17℃（-8 4月中旬）

東京 26℃（＋1 6月中旬）

名古屋 23℃（-2 5月上旬）

大阪 24℃（-1 5月上旬）

福岡 21℃（-3 平年並み）

■この先の天気 洗濯日和はいつ？

22日(水)→広く晴れますが、引き続き黄砂に注意が必要です。最高気温は全国的に5月並みで、仙台は25℃と夏日になる予想です。なお、九州では夕方以降、雨が降り出すでしょう。

23日(木)〜24日(金)→23日(木)は西日本で午前中から広く雨となり、強く降る所もありそうです。24日(金)にかけて、九州〜東北の広い範囲で雨となりそうです。西日本や東日本を中心に大雨となるおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。また、23日(木)〜24日(金)は気温が平年を下回る所が多くなりそうです。23日(木)の予想最高気温は大阪で18℃、広島で17℃。24日(金)の予想最高気温は東京で19℃、仙台で16℃です。このところ暖かい日が続いていたので、体調管理にお気をつけください。

25日(土)→日中は全国的に日差しが届き、洗濯日和となるでしょう。気温は平年並みの所が多そうです。

26日(日)〜27日(月)→現時点での予想では、晴れる所が多い見込みです。気温は平年並みか、やや高い所が多くなるでしょう。