幕末から明治時代にかけて、長崎の女性貿易商として活躍した大浦 慶の実像に迫るシンポジウムが開かれ、日本茶を巡る功績に注目が集まりました。

江戸時代末期に日本茶の輸出で財を成した長崎の女性貿易商、大浦 慶をテーマに開かれたシンポジウム。

地元の経済界や研究者など有志でつくる歴史研究会の主催で、会場には約250人が詰めかけました。

(前長崎市長 田上 富久さん)

「大浦慶を軸に私たちが歴史とどんなふうに付き合っていくかを考える」

大浦 慶は「謎の女傑」として語られ、その功績を裏付ける客観的な史料は少ないとされています。

パネルディスカッションには、文筆家や大浦 慶を研究する大学生が登壇し、女性が表に立つことが困難だった時代に国際的な商取引で成功した点に注目が集まりました。

(長崎大学4年 松田 もなみさん)

「家庭を持って幸せになるとかではなく、財を成して成功したいと思っている人だったのかな。今の女性にもそういう人は多い」

(文筆家 下妻 みどりさん)

「光が見えた、そこに飛び込んで行こうという力を今の私たちに提示してくれていると思うので、私たちもやってみんねと言われていると思う」

一方、シンポジウムでは大浦 慶の功績を後世に伝えようと、顕彰碑の建立を目指す取り組みも発表されました。

(長崎・大浦慶日本茶輸出歴史研究会 前田 拓さん)「今の時代は幕末の時代と同じような混迷の時代。この時代に女性が1人でジェンダーを越えて頑張ったのは今のメッセージになる。それが長崎だから我々がそれを伝えなくてはいけない」

再来年の生誕200年の節目に向けて、人物像に迫る取り組みが広がりを見せています。