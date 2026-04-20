「その場で吐いた」大食いYouTuber、“本当にダメ”な悩みを吐露。「なんでこんなダメなんだろ」
大食いYouTuberの三年食太郎さんは4月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ダメ”なことを吐露しています。
【三年食太郎、家事代行でまさかの事態】
コメントでは「知るか。他人の家には紙皿持参して行け」「嗅覚がめちゃくちゃ良いんだと思います 香水開発する人とかに重宝されるらしいですね」「家事代行って事は、洗剤は貴方が使ってるものを使用して洗ったですよね？なら、そもそもその匂いなんじゃね？」「つわり中そんな感じでした」「何か普通の人には分からないにおいが分かる人なのかも？」「何となく分かります」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【三年食太郎、家事代行でまさかの事態】
「何となく分かります」「わたし食器の匂いが本当にダメで、他人の家の食器とか使えないレベルなんだけど家事代行の人が洗った食器くさすぎてその場で吐いた」と明かした三年食太郎さん。「なんでこんなダメなんだろ」と吐露しています。
コメントでは「知るか。他人の家には紙皿持参して行け」「嗅覚がめちゃくちゃ良いんだと思います 香水開発する人とかに重宝されるらしいですね」「家事代行って事は、洗剤は貴方が使ってるものを使用して洗ったですよね？なら、そもそもその匂いなんじゃね？」「つわり中そんな感じでした」「何か普通の人には分からないにおいが分かる人なのかも？」「何となく分かります」など、さまざまな声が寄せられました。
「お店のはそんなに気になったことない」また同ポストのリプライでは「お店のはそんなに気になったことない」と明かした三年食太郎さん。これを見た人からは「強迫性障害なんじゃねーの、知らんけど 店ならなぜか平気って、店だって他人が洗った物だし細かいとこ辻褄合っていようだから潔癖もあるかもね」「この手の話、『外食なら大丈夫』ってのが毎回都合良すぎて不思議なんだよな」「精神的なものじゃないのかな。普通に考えて自宅で洗ったものが業務用食洗機で洗ってる店のものより汚いわけがないので」といった声も上がりました。三年食太郎さんの今後に注目が集まります。
(文:多町野 望)