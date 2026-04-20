気象庁によりますと20日午後4時53分ごろの地震による観測点ごとの津波到達予想時刻と満潮時刻は次のとおりです。

北海道太平洋東部には、津波注意報が発表されています。北海道・浜中町霧多布港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時3分。

北海道・釧路は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後6時7分。

北海道・根室花咲は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後6時11分。

北海道・根室港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後5時47分。

北海道太平洋中部には、津波注意報が発表されています。北海道・浦河は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時17分。

北海道・十勝港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時12分。

北海道・えりも町は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後5時58分。

北海道太平洋西部には、津波注意報が発表されています。北海道・苫小牧東港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時20分。

北海道・白老港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時21分。

北海道・渡島森港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後7時29分。

北海道・函館は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後5時56分。

北海道・苫小牧西港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後6時20分。

北海道・福島町吉岡は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後6時55分。

北海道・室蘭港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後7時24分。

青森太平洋沿岸には、津波注意報が発表されています。青森・むつ市関根浜は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後5時56分。

青森・むつ小川原港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時10分。

青森・八戸港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時9分。

岩手県には、津波注意報が発表されています。岩手宮古は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時19分。

岩手大船渡は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時23分。

岩手釜石は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時23分。

岩手・久慈港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時12分。

宮城県には、津波注意報が発表されています。宮城・石巻市鮎川は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時31分。

宮城・仙台港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時31分。

宮城・石巻港は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後6時29分。

福島県には、津波注意報が発表されています。福島・いわき市小名浜港は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時48分。

福島相馬は第1波の到達を確認、満潮時刻は午後6時39分。

青森日本海沿岸には、津波注意報が発表されています。青森・深浦は津波が到達中とみられます、満潮時刻は21日午前7時24分。

青森・外ヶ浜町竜飛は津波が到達中とみられます、満潮時刻は午後5時59分。

北海道日本海南部には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。陸奥湾には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。茨城県には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。千葉九十九里・外房には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。伊豆諸島には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。相模湾・三浦半島には、津波予報（若干の海面変動）が発表されています。