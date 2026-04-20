ポーラは、「熊野化粧筆 フィンガーフィット（ベース＆リフトメーク）」を8月4日から発売する。

「熊野化粧筆 フィンガーフィット」シリーズは、ポーラオリジナルの化粧筆で、プロメークアップアーティストの指先の繊細なタッチ・弾力・仕上がりを筆先で再現。広島県熊野の筆職人が匠の技でブレンドし、一つひとつ丁寧に作り上げるからこそ実現した、「肌を美しく魅せる筆」になっている。

今回新たに発売する「ベース＆リフトメーク」は、テクニックレスで、きめ細かく繊細でありながら、ハリのある、リフトアップしたようなベースメーク仕上がりを目指す。

「熊野化粧筆 フィンガーフィット（ベース＆リフトメーク）」の特長として、骨格フィットでは、プロならではの指先の動きを再現したフィンガー型のオリジナル形状で、肌にぴったりとフィットする。ゆっくりと斜め上に引き上げながらベースメークを塗布することで、毛穴の細部までカバーした、艶リフト仕上がりになる。繊細フィットでは、毛先をカットせずに整える、書道筆の技術を応用した。カットしない毛先だけにある「命毛」で作られた筆先から生まれる、心地よい感触と繊細な仕上がりとなっている。さらに、プロの指腹と弾力のタッチを再現する独自の2段構造で、立体感のある生き生きとした仕上がりを実現した。ロングフィットでは、シワや毛穴より小さい0.06〜0.08mmの極細毛約2万本を、1本の筆にした。肌の凹凸までしっかりとフィット・密着することで、美しい仕上がりをキープする。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約400店舗・旗艦店「ポーラ ギンザ」を含む約2500店（2025年12月末時点）でのカタログ販売と、ポーラ公式オンラインストアで取り扱う。百貨店・海外での取扱いはないという。

［小売価格］7370円（税込）

［発売日］8月4日（火）

ポーラ＝https://www.pola.co.jp