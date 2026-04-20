WBC激闘を記録したドキュメンタリー配信開始 稲葉浩志書き下ろし主題歌「果てなき夜を」使用の本予告映像も解禁
「2026 ワールドベースボールクラシック」に挑みベスト8で大会を終えた野球日本代表“侍ジャパン”の連覇への戦いと重圧の裏側を記録したNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』が、きょう20日から配信開始。これに伴い、稲葉浩志が書き下ろした主題歌「果てなき夜を」使用の本予告映像も解禁された。
【動画】稲葉浩志の歌声に乗せて…WBC激闘を記録したドキュメンタリー本予告映像
前回大会で世界一に輝いた侍ジャパンが、“連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会に“ベンチ裏ゼロ距離”で密着。三木慎太郎氏が監督を務め、勝ち続けなければならない王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じ、どう戦ったのかー唯一密着を許された1台のカメラが、その舞台裏に迫る。
この公開に合わせて、稲葉浩志が書き下ろした主題歌「果てなき夜を」使用した本予告映像も解禁。激闘のなかで見せる選手の表情を楽曲とともに見ることができる。
Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』4月20日Netflixで独占配信／「2026 ワールドベースボールクラシック」全47試合Netflix 日本国内でアーカイブ独占配信中
【動画】稲葉浩志の歌声に乗せて…WBC激闘を記録したドキュメンタリー本予告映像
前回大会で世界一に輝いた侍ジャパンが、“連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会に“ベンチ裏ゼロ距離”で密着。三木慎太郎氏が監督を務め、勝ち続けなければならない王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じ、どう戦ったのかー唯一密着を許された1台のカメラが、その舞台裏に迫る。
Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』4月20日Netflixで独占配信／「2026 ワールドベースボールクラシック」全47試合Netflix 日本国内でアーカイブ独占配信中