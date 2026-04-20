【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 20:15時点
気象庁は、20日午後8時15分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後6時7分
・根室市花咲
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後6時11分
・根室港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後5時47分
・浜中町霧多布港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時3分
■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時17分
・十勝港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時12分
・えりも町庶野
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後5時58分
■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞
・函館
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後5時56分
・苫小牧西港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後6時20分
・福島町吉岡
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後6時55分
・苫小牧東港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時20分
・白老港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時21分
・渡島森港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後7時29分
・室蘭港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後7時24分
■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞
・深浦
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：21日午前7時24分
・竜飛
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後5時59分
■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後5時56分
・むつ小川原港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時10分
・八戸港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時9分
■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時19分
・大船渡
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時23分
・釜石
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時23分
・久慈港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時12分
■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時31分
・仙台港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時31分
・石巻港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：20日午後6時29分
■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時48分
・相馬
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：20日午後6時39分
津波予報区に対応する沿岸の市町村は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸東部
根室：羅臼町、標津町、別海町、根室市、色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村
釧路：浜中町、厚岸町、釧路町、釧路市、白糠町
■北海道太平洋沿岸中部
十勝：浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町
日高：えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、日高町
■北海道太平洋沿岸西部
胆振：むかわ町、厚真町、苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町
渡島：長万部町、八雲町（太平洋側に限る。）、森町、鹿部町、函館市、北斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町（白神岬南端以東に限る。）
■青森県日本海沿岸
青森県：深浦町、つがる市、鰺ヶ沢町、中泊町、五所川原市、外ヶ浜町（陸奥湾沿岸を除く。）、今別町、大間町（大間崎北端以東を除く。）、佐井村
■青森県太平洋沿岸
青森県：大間町（大間崎北端以東に限る。）、風間浦村、むつ市（陸奥湾沿岸を除く。）、東通村、六ヶ所村、三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町
■岩手県
岩手県：洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
■宮城県
宮城県：気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町
■福島県
福島県：新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市