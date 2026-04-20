気象庁は、20日午後8時15分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞

・釧路

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後6時7分

・根室市花咲

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後6時11分

・根室港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後5時47分

・浜中町霧多布港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時3分

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞

・浦河

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時17分

・十勝港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時12分

・えりも町庶野

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後5時58分

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・函館

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後5時56分

・苫小牧西港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後6時20分

・福島町吉岡

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後6時55分

・苫小牧東港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時20分

・白老港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時21分

・渡島森港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後7時29分

・室蘭港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後7時24分

■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞

・深浦

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：21日午前7時24分

・竜飛

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後5時59分

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞

・むつ市関根浜

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後5時56分

・むつ小川原港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時10分

・八戸港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時9分

■岩手県＜津波注意報：1m＞

・宮古

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時19分

・大船渡

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時23分

・釜石

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時23分

・久慈港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時12分

■宮城県＜津波注意報：1m＞

・石巻市鮎川

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時31分

・仙台港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時31分

・石巻港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：20日午後6時29分

■福島県＜津波注意報：1m＞

・いわき市小名浜

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時48分

・相馬

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：20日午後6時39分



津波予報区に対応する沿岸の市町村は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部

根室：羅臼町、標津町、別海町、根室市、色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村

釧路：浜中町、厚岸町、釧路町、釧路市、白糠町

■北海道太平洋沿岸中部

十勝：浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町

日高：えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、日高町

■北海道太平洋沿岸西部

胆振：むかわ町、厚真町、苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町

渡島：長万部町、八雲町（太平洋側に限る。）、森町、鹿部町、函館市、北斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町（白神岬南端以東に限る。）

■青森県日本海沿岸

青森県：深浦町、つがる市、鰺ヶ沢町、中泊町、五所川原市、外ヶ浜町（陸奥湾沿岸を除く。）、今別町、大間町（大間崎北端以東を除く。）、佐井村

■青森県太平洋沿岸

青森県：大間町（大間崎北端以東に限る。）、風間浦村、むつ市（陸奥湾沿岸を除く。）、東通村、六ヶ所村、三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町

■岩手県

岩手県：洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

■宮城県

宮城県：気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町

■福島県

福島県：新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市

