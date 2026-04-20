「かけつけ1杯！」生まれたての新生児が来店！ 語彙力豊富にミルクの“うまさ”を語る【書評】
【漫画】本編を読む
もし赤ちゃんたちの憩いの場があるとしたら、漫画『屋台ヤケミルク』（はみだしみゆき）のような会話が繰り広げられているのかもしれない。出産時の思い出、ミルクのうまさ、ママやパパへの想いetc……。この作品を通して、赤ちゃんの本音をちょっとだけ覗いてみよう。
赤ちゃん御用達の「屋台ヤケミルク」に、生まれたばかりの新生児がやってきた。黄疸治療用のアイマスクをファッションアイテムのごとくコーディネートに取り入れた聖司は、屋台に来るなり「ここらで1杯やりたいねえ」と大人顔負けの口調で語り出す。
そんなクールな聖司も、「屋台ヤケミルク」のミルクには目がない。甘くクセのない味わい、丸みを帯びた香り…。同じ赤ちゃんである大将の作る1杯は格別のようだ。大将いわく、うまさの秘訣は「愛」。それを聞いた常連ののんちゃんも「どうりでママが作るミルクもサイコーなワケだぜ！」と納得するのだった。
赤ちゃんたちにとっての“うまい1杯”は、味だけで決まるものではないのだろう。誰かが自分のために作ってくれる、そのひと手間ごと、まるごと含めてのごちそうなのだ。赤ちゃんたちは今日も、その1杯をしっかり味わっているに違いない。
文＝ハララ書房