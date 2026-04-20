◆第２６回チャンピオンズマイル・Ｇ１（シャティン競馬場・芝１６００メートル）

確かな自信を胸に、再び海を渡る。ジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は昨年のマイルＣＳを完勝し、牡馬が出走可能なＪＲＡの芝マイルＧ１を完全制覇した。１５日の国内最終追い切りでは、栗東・坂路で５３秒３―１１秒６。見ている者がうなるほどに、迫力満点だった。高野調教師は「もし追ったら一体、どれくらいの時計が出ているのかと思いました」と目を丸くした。

当初はドバイ・ターフを目指したが、中東情勢を考慮して回避し、目標を切り替えた。そのぶん早い段階から乗り込めており、「ドバイを目指していたので、相当な出来だと思います」と仕上がりに不安はない。

キャリアで唯一の２ケタ着順が、２４年の香港マイル（１３着）。ただ、当時は発熱で予定していた富士Ｓを回避。順調さを欠いたうえに、４角から直線で他馬との接触もあり、力を出し切れなかったことは明らかだ。

しかし、昨年秋のマイルＣＳをレースレコードで快勝し、当時よりまたひとつ力をつけた。「勝利したいな、という目的の下に行きます」という、自信に満ちた指揮官の言葉が頼もしい。香港の強敵を撃破し、当時のリベンジを果たす。