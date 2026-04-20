タレントのスザンヌの手料理が話題になっている。

２０日にインスタグラムで「アサリの酒蒸しは息子がお友達家族に連れてってもらった（ありがたい）潮干狩りのアサリで お出しまで美味しくいただいたよ」と書き始め、アサリの酒蒸しの写真や潮干狩りをする様子の写真をアップ。

美味しそうな手料理がズラリと並んだ食卓の写真も添え「親子とのお家ごはんは普段の家ご飯のまま気取らず飾らずキーマカレーと参鶏湯が一緒に並ぶよ豚汁もあるよ笑 ＃スザ飯 キーマカレーにも豚汁にも玉ねぎたっぷり入れててキーマカレーは玉ねぎの甘さで子どもたちも美味しいってたくさん食べてくれた そのまま玉ねぎスープもだいすき」とつづった。

「あと朝ごはん＠ｋａｗａｃｈｉｂａｓｅ＿ｒｙｕｅｉｓｏｕの（クロワッサンの絵文字）の日とご飯の日 ずーっと食欲の季節、続く、、、」と続け、朝ごはんの写真も披露した。

この投稿には「愛情と栄養がいっぱいのお料理とっても美味しそう」「あさりの酒蒸し美味しそうです」「全部美味しそうです」「いつも豪華で美味しそう 栄養バランスもバッチリですね」といった声があがっている。