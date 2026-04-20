【父は偉い！タオパンパ】私に男性優位の価値観はナイ！夫に突きつけた二択＜第12話＞#4コマ母道場
幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。
第12話 今すぐ選んで！未来の自分を！【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
ユカさんがズバッと言ってくれたので、さすがのマサトさんも自分の行いを見つめなおしたのではないでしょうか。自分の実家のことをユカさんに聞いても分かるはずがありません。やはりお母さんご本人にしっかりと聞く方がすっきりすると思いますよ？ このまま「お父さんだぞ」で威張り続けて離婚になるか、心を入れ替えて協力して家庭を回していくか。マサトさんはどちらを選んだのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
第12話 今すぐ選んで！未来の自分を！【ユカの気持ち】
【編集部コメント】
ユカさんがズバッと言ってくれたので、さすがのマサトさんも自分の行いを見つめなおしたのではないでしょうか。自分の実家のことをユカさんに聞いても分かるはずがありません。やはりお母さんご本人にしっかりと聞く方がすっきりすると思いますよ？ このまま「お父さんだぞ」で威張り続けて離婚になるか、心を入れ替えて協力して家庭を回していくか。マサトさんはどちらを選んだのでしょうか？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび