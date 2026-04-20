＜22歳、家で飲み会＞買い置きしていたお酒やドリンクを30本以上飲まれた…お金をもらってもいい？
子どもがお酒を飲める年齢になると、友達を家に呼んで飲み会をすることもあるかもしれません。でもお酒を持参することなく、家にあるお酒を大量に飲まれてしまったら、ママも思わずイラッとするのでは？ ママスタコミュニティのあるママからこんな投稿がありました。
『22歳息子の友達数人が深夜に遊びにきていたみたいで、朝になって冷蔵庫のお酒15本、ソフトドリンク缶17本がなくなっていました。息子にお金をもらうのは、心が狭いでしょうか？』
お金をもらう？もらわない？
『22歳は子どもではない。お金はもらいましょう。友人も大人だと思うので請求しましょう』
息子さんは22歳で、小学生や中学生ではありません。友達を連れて家で飲み物を飲んだなら、その分のお金をもらいましょう。もし飲食店でこれだけの量を飲んだのであれば、それなりの金額がかかるはず。また自分たちで買ったとしても、お金がかかることはわかる年齢ですよね。息子さんに請求するのは妥当な考えではないでしょうか。友達に請求するかどうかは、息子さんの判断に委ねたらいいでしょう。
『毎回では困るけれど、たまにならもらわない。友達と楽しく過ごしてよかったねという感じ』
一方で、このようなことが頻繁に起きるわけではないならば、お金は請求しないという意見もあります。息子さんが友達と楽しく過ごせたのなら、親としてはお金よりもそうした時間が大切という考えもあるようです。今回のことには目を瞑り、もし今後も同じことが繰り返されるようならば、そのときに対応を考えることもできそうです。
基本、飲み物は自分たちで用意すべき！
『本人が飲むならいいけれど、家にあったものを勝手に人にあげないよ。その年齢なら払ってもらうというより、友達と飲み食いするなら自分たちで用意するのが当たり前だと思う』
『普通は自分たちで買うけれどね』
家で飲み会をするとなれば、「必要な飲み物などは自分たちで買ってくるべきでは？」との意見もあります。息子さんもそうですが、一緒にきた友達の考えも甘いのではないでしょうか。飲食店や一人暮らしの家に行くわけではないですし、飲み物にお金がかかることもわかるでしょう。それをタダで飲めると考えることに疑問を感じてしまいます。
『息子が「飲んでいいよ」と言ったんだろうね』
飲み物を持参することなく友達が家にきたのは、息子さんが「家にあるから大丈夫」などと言ったからかもしれません。友達もその言葉に甘えたのではないでしょうか。息子さんも友達の前では気持ちが大きくなってしまったとも考えられます。
買いに行ってもらえば？
『お金をもらうのではなく、「買ってきて補充しといてね」がいいよ。買い出しの面倒さと重さも知るがよい』
飲み物のお金をもらうのもよいでしょうが、それでは買い物に行く手間や時間などを息子さんが知る機会がなくなってしまいます。冷蔵庫を開ければ飲み物が入っているのは、誰かが買ってきて補充しているからですよね。その手間を息子さんにも知ってもらいましょう。お金ではなく、飲んだお酒やソフトドリンクをそっくりそのまま買ってきてもらうのもよさそうです。
親に許可を取って！厳しく伝えよう
『今回のことで◯◯（息子）の家では宅飲みし放題！ ということになっている可能性があるから、今後一切、家主（親）に無断でこういうことがないようにきっちり言っておく』
息子さんたちは投稿者さんに相談もなく、家で飲み会をしていました。今のままでは息子さんや友達にとってタダで飲み食いができる場所ですから、こんな快適な場所はありません。今後も同じことが起きる可能性もありますよね。さらに飲み会をした後は、飲み物がなくなるだけでなく、片付けもあるでしょう。自分たちで行うならいいですが、そうでないなら投稿者さんにとっては迷惑な話です。
また息子さんの友達とはいえ、知らない間に複数の人が家の中に入るのはなんだか嫌なものですよね。今後は事前に相談をもらい、投稿者さんの許可をとるようにしてもらいましょう。そして自分たちで飲むものは持参する。これらを明確なルールとして息子さんに守ってもらうことが大切ではないでしょうか。