ボートレース多摩川の6日間シリーズは21日に予選最終日の4日目を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で注目の一人は得点率6・60で三村岳人と並ぶ15位につける阿波勝哉（53＝東京）だ。

3号艇で臨んだ3日目前半3Rはセンターから作間章と並ぶコンマ19の3番手スタート。1マークは1つ内の川尻泰輔が先捲りに出て、阿波はツケ回る形となった。バックは川尻、差した岡村仁に続く3番手。2Mは最内を差し伸びてきた作間章を抑えて川尻、岡村の内を鋭く突いた。そこから2周ホームで首位に躍り出た。2号艇の後半9Rは2コースから小池修平と並ぶコンマ19の4番手スタート。1マークはインからトップスタートを決めた鈴木博が先マイ。阿波は的確に差して2着を確保した。

「全体にバランスが良くて伸びも出足も全部がいい。これをキープ出来ればいいですね。スタートはいつも通りには行けていますし、乗り心地も問題ないです」と手応えは抜群だ。

4日目は1R4号艇で登場する阿波。ボーダーを6.14と推定すると4着以上が条件となる。まずは当地一般戦3連続となる準優勝戦進出を狙って、硬軟自在に立ち回る。