女優の夏木マリ（73）が19日放送の日本テレビ「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。「ふてくされの時代」だった20代について語った。

19歳だった1971年に本名で歌手デビューし、夏木マリに改名した73年に「絹の靴下」がヒット。しかしその後は不遇の時期が続き、「あの時は夢も希望もない時で私のトンネル時代って言っていて。地方のキャバレーをずっと回っていて、レコードデビューしたけど全然売れなくて、いわばふてくされの時代ですか」と振り返る。

当時はセクシー路線で売り出されたそうで「流されるままの20代でしたから自分が思い描いていたイメージとは違う生活をしていたので凄く嫌だったんですけど」と本音を吐露。

当時の自身へ「違うこともやってみたらどうなの？って言ってあげたいよね」と笑い、「ヤケクソだったんだけど辞めようという気にはならなかった。きっとどこかに自分の夢があったと思うんだけど」と思い起こした。

夏木にとって仕事は「楽しくなきゃ」と思うもので、「耐え忍ぶと思った時点でその仕事は合ってないんじゃないの？自分を犠牲にしてまでやることはない」と持論を語った。