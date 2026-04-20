ドル円１５８．９０近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は158.90近辺、ユーロドルは1.1765近辺で推移している。ドル円はオセアニア取引開始時の158.46付近を安値に買われ、東京朝方には159.20付近に高値を伸ばした。米軍がホルムズ海峡でイラン商船を拿捕したことが中東情勢の緊張を高値、有事ドル買いを強めた。しかし、その後は上値を抑えられており、158円台後半から159円台乗せ水準で売買が交錯している。ロンドン時間には、中東情勢を示すNY原油先物は89ドルを挟む水準での取引に落ち着いてきている。



ユーロドルはオセアニア取引開始時の1.1770付近から東京朝方には1.1729付近まで下落した。その後は買戻しに転じると、ロンドン序盤には高値を1.1772付近に広げた。下に往って来いの値動きとなった。足元では1.1760付近に高止まりしている。



USD/JPY 158.92 EUR/USD 1.1766

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