地域密着の映像制作やコンテンツの企画・運営などを行う企業が20日、長崎市に人材育成の拠点を開設しました。

(つなぐ 鳥居 碧代表)

「若い方々が興味、関心を持つITや映像をフックに、長崎の財産となるような人材を長崎で育て、長崎で活躍し続ける、長崎で働き続けられる場を提供していきたい」

長崎市目覚町に拠点を開設したのは、映像制作などを行う「つなぐ」です。

テレビCMなどを制作する「AOI Pro.」とホームページなどを手掛ける「ホットファクトリー」が共同出資するジョイントベンチャーで、ことし1月から事業を開始しました。

20日に開設した「つなぐベース」では、大学生らを中心とした若者向けにセミナーやワークショップを開き、デジタルや映像制作の人材育成を目指します。

(平田知事)

「この拠点が長崎を担う若者たちが様々な分野で活躍でき、挑戦を後押しするような拠点として発展することを願っている」

つなぐベースでは5月以降、大学生と社員の交流会や映画監督を招いたトークセッションなどを予定しているということです。